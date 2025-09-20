Pasquale Tridico ed il video 5 anni fa. Liguori: “sono dei banditi”

Gaffe per lo staff di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra unito, per la condivisione, sui canali social dell’eurodeputato, di un video di Paolo Liguori di 5 anni fa. Si può condividere delle immagini così datate? Assolutamente sì, ma è anche utile spiegare e contestualizzare quel video che è stato spacciato come attuale. Il noto giornalista, nel video, infatti, chiede scusa per una imprecisione mandata in onda da TgCom24, relativa al caso dell’aumento di stipendio dell’ex presidente dell’Inps ma è, ovviamente, slegato rispetto alla campagna elettorale che stiamo vivendo in questi giorni.

“E’ una fake”

“E’ una fake – afferma Liquori al Corriere della Calabria – si tratta di una evidente strumentalizzazione di un video fatto 5 anni fa, per motivi ben diversi. All’epoca ci fu una imprecisione, non avendo nulla di personale contro Tridico ho pensato di rettificare per una questione di verità, non c’entra assolutamente nulla con queste elezioni, proprio nulla”. “Avevo conosciuto Tridico per caso quando faceva lo studente fuori sede a Roma, pensavo fosse un bravo ragazzo, vista la differenza di età che ho con lui. E lui probabilmente è rimasto un bravo ragazzo, ma il suo entourage, il suo ufficio stampa, il suo manipolo di propagandisti, non sono affatto bravi ragazzi, sono dei banditi, perché usare un video in maniera così impropria, è assolutamente grave”, rimarca Liguori.