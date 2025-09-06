Pasquale D’Ascola nuovo presidente della Corte di Cassazione, Minasi: “i miei auguri più sinceri”

“L’elezione di Pasquale D’Ascola, illustre magistrato originario di Reggio Calabria, alla Presidenza della Corte di Cassazione è una notizia che rende onore all’intero Paese e che, da reggina, accolgo con orgoglio e sincera gioia“, dichiara la senatrice Tilde Minasi.

“Si tratta – continua – di una nomina di altissimo profilo, che premia un percorso segnato da rigore, competenza e dedizione. La figura del presidente D’Ascola incarna equilibrio e autorevolezza, e la scelta compiuta dal CSM conferma la fiducia piena nelle sue qualità umane e professionali. Parliamo – prosegue – di un magistrato che ha dedicato la propria vita al servizio della giustizia, delle Istituzioni e del Paese. La sua elezione non è solo un riconoscimento personale, ma anche un messaggio chiaro sul valore del merito, dell’esperienza e del senso dello Stato”.

“È anche un segnale forte per la Calabria – sottolinea – che dimostra, ancora una volta, la capacità di esprimere eccellenze pronte a ricoprire ruoli chiave nella vita istituzionale della nostra nazione. La nomina di un reggino ai vertici della magistratura è motivo di soddisfazione e di fiducia per tutti noi”.

“Conoscendo la preparazione, la lucidità e la sobrietà che lo hanno sempre contraddistinto – aggiunge – sono certa che guiderà la Corte con equilibrio e autorevolezza, in una fase in cui il ruolo della magistratura è chiamato a essere sempre più trasparente e vicino ai cittadini. A lui – conclude Minasi – vanno i miei auguri sinceri di buon lavoro, con l’auspicio che possa affrontare questo incarico con la stessa passione e rettitudine che hanno sempre contraddistinto il suo percorso umano e professionale”.