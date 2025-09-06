Pasquale D’Ascola nuovo presidente della Corte di Cassazione, Minasi: “i miei auguri più sinceri”

Tilde Minasi esprime soddisfazione per la nomina del magistrato reggino, simbolo di rigore, merito ed equilibrio al vertice della magistratura italiana

tilde minasi
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

L’elezione di Pasquale D’Ascola, illustre magistrato originario di Reggio Calabria, alla Presidenza della Corte di Cassazione è una notizia che rende onore all’intero Paese e che, da reggina, accolgo con orgoglio e sincera gioia“, dichiara la senatrice Tilde Minasi.

“Si tratta – continua – di una nomina di altissimo profilo, che premia un percorso segnato da rigore, competenza e dedizione. La figura del presidente D’Ascola incarna equilibrio e autorevolezza, e la scelta compiuta dal CSM conferma la fiducia piena nelle sue qualità umane e professionali. Parliamo – prosegue – di un magistrato che ha dedicato la propria vita al servizio della giustizia, delle Istituzioni e del Paese. La sua elezione non è solo un riconoscimento personale, ma anche un messaggio chiaro sul valore del merito, dell’esperienza e del senso dello Stato”.

“È anche un segnale forte per la Calabria – sottolinea – che dimostra, ancora una volta, la capacità di esprimere eccellenze pronte a ricoprire ruoli chiave nella vita istituzionale della nostra nazione. La nomina di un reggino ai vertici della magistratura è motivo di soddisfazione e di fiducia per tutti noi”.

“Conoscendo la preparazione, la lucidità e la sobrietà che lo hanno sempre contraddistinto – aggiunge – sono certa che guiderà la Corte con equilibrio e autorevolezza, in una fase in cui il ruolo della magistratura è chiamato a essere sempre più trasparente e vicino ai cittadini. A lui – conclude Minasi – vanno i miei auguri sinceri di buon lavoro, con l’auspicio che possa affrontare questo incarico con la stessa passione e rettitudine che hanno sempre contraddistinto il suo percorso umano e professionale”.

