Parte oggi da Maierà il tour in Calabria del Rapporto Montagne Italia con Uncem e Legambiente

Uncem e Legambiente sono da oggi in Calabria, verso le elezioni regionali con le proposte dell’Uncem per tutte e tutti i Candidati e le Candidate, Presidente e Consigliere. Su montagne, Enti locali, Green Community, ruolo dell’Appennino, strategie delle aree interne, impegno per i Comuni e il lavoro insieme con imprese, scuole, terzo settore. Uncem presenta una piattaforma capace di muovere sinergie e opportunità, in otto incontri in Calabria organizzati con Legambiente. Otto appuntamenti pubblici, in otto Comuni, piccoli e grandi del territorio calabrese che si prepara alle urne. Per mettere in dialogo i Candidati con i Cittadini, con i Rappresentanti degli Enti, i Sindaci, gli Amministratori, insegnanti, sindacati, datoriali, imprese. Un percorso da oggi, 23 settembre, sino al 27 settembre che, in ogni appuntamento partirà dai dati del Rapporto Montagne Italia, voluto da Uncem nell’ambito del Progetto Italia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Appuntamenti con tutti i Sindaci e gli Amministratori locali, coordinati da Antonio Nicoletti, Dirigente nazionale di Legambiente su parchi, foreste, montagne, con il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, il Presidente di Uncem Calabria Vincenzo Mazzei, e il curatore del Rapporto, Luca Lo Bianco. Questo il calendario: si parte appunto oggi da Maierà il 23 settembre alle 17. Il 24 settembre appuntamenti a Longobucco alle ore 10,30 e a Camigliatello Silano alle 17. Il 25 settembre Uncem e Legambiente sono a Cotronei alle 10,30 e a Parenti alle 17. Il 6 settembre incontri a Miglierina in mattinata alle 10,30 e nel pomeriggio alle 17 all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Conclusione sabato 27 settembre al mattino, in accordo con Florindo Rubbettino, alle 10,30 all’Officina della Cultura e della Creatività di Soveria Mannelli, all’interno del Festival Sciabaca organizzato dalla casa editrice Rubbettino.