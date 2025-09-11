Parco dei Nebrodi: riparte il concorso fotografico “Istantanee per un calendario”

Nuova edizione per il concorso fotografico “Istantanee per un calendario” promosso dal Parco dei Nebrodi, iniziativa apprezzata in passato e oggi riproposta in rinnovata versione a tema libero. La partecipazione, aperta a tutti i fotografi sia amatoriali che professionisti, permetterà di inviare una o più foto (sino ad un massimo di tre) per interpretare i valori ambientali del Parco dei Nebrodi. Spazio dunque all’estro e alla sensibilità individuale per presentare quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento appena varato dal Comitato Esecutivo: l’iniziativa, che nasce nell’ambito delle attività di promozione del Parco, intende far proseguire la tradizione dell’Ente per la realizzazione del sempre atteso calendario istituzionale.

Lavoriamo per ampliare sempre più la partecipazione e la sensibilità ambientale, per il tramite della promozione afferma il Commissario straordinario del Parco dei Nebrodi Alfonso Di Piazza . Il nostro Calendario Istituzionale rappresenta un evento molto atteso: l’apporto dei fotografi costituisce un autentico valore aggiunto, per le capacità di fissare nelle immagini secoli di storia, ambiente e tradizioni. L’Assessore del territorio e ambiente Giusi Savarino plaude all’iniziativa, che permetterà di veicolare le spettacolari immagini dei pregevoli ecosistemi dei Nebrodi, autentica risorsa delle

Comunità locali e parte integrante del sistema delle Aree Naturali protette della nostra Regione. Il concorso fotografico prevede come termine di scadenza giorno 31 ottobre 2025, alle ore 12, in modo da permettere successivamente la selezione e la stampa delle immagini più rappresentative prescelte.

Tutte le informazioni possono essere acquisite consultando la modulistica tramite il sito internet www.parcodeinebrodi.it , sulla pagina Facebook oppure contattando il personale incaricato al numero 0941.702524, mail info@parcodeinebrodi.it.