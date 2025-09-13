Papa Leone XIV apre le porte ai lavoratori con disabilità: nuove norme in Vaticano

Papa Leone XIV promuove l’assunzione di persone con disabilità nella Santa Fede: “L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è promosso con spirito di accoglienza e, ove necessario, con l’adozione di opportune e specifiche misure, atteso che la condizione di disabilità non preclude l’idoneità al lavoro presso gli enti destinatari delle presenti norme”, si spiega nl ‘Rescritto’ con il quale si modificano alcune norme. Il Regolamento generale della Curia romana non richiede più un generico “stato di buona salute“, ma una più specifica “idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano” , certificata direttamente dalla Sanità del Vaticano.