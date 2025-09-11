Rosarno, smaltimento illecito di rifiuti e roghi abusivi: indagine della Polizia Locale

Si è conclusa nel mese di agosto un’articolata indagine ambientale condotta dalla Polizia Locale, sotto la direzione del Comandante Chiara Agostino, che ha portato alla contestazione di gravi violazioni in materia di gestione e smaltimento illecito di rifiuti. L’attività, sviluppata nei mesi precedenti, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti.

Al termine delle indagini, è stato notificato un avviso ex art. 415-bis c.p.p. a carico del soggetto ritenuto responsabile, per ipotesi di reato riconducibili agli articoli 256, comma 1, lett. a), e 256-bis del D.Lgs. 152/2006, che disciplinano rispettivamente la gestione illecita di rifiuti e la combustione illecita. L’attività investigativa ha avuto origine a seguito di alcune segnalazioni e controlli ambientali eseguiti in aree periferiche del territorio comunale, dove erano state notate tracce di roghi e accumuli sospetti di rifiuti. I successivi accertamenti hanno permesso di documentare la presenza di materiali plastici, residui da lavorazioni artigianali e altri scarti, abbandonati o gestiti in assenza delle prescritte autorizzazioni.

In più occasioni, questi rifiuti sono risultati bruciati in modo illecito, generando emissioni potenzialmente pericolose per l’ambiente e per la salute pubblica. Le modalità, la ripetitività delle condotte e la natura dei materiali coinvolti hanno reso necessaria un’attenta attività di osservazione, riscontro documentale e supporto tecnico.

La Polizia Locale ha operato con riservatezza e rigore, contribuendo alla ricostruzione dettagliata dei fatti e fornendo alla Procura tutti gli elementi necessari per l’inquadramento giuridico delle condotte. Le risultanze investigative sono ora all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria per le successive valutazioni di merito. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di controllo e tutela del territorio, volto a contrastare ogni forma di illecito ambientale, con particolare attenzione a fenomeni che compromettono la sicurezza, la salubrità dell’aria e il rispetto delle normative ambientali.