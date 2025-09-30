Palmi, rinviato il processo al sindaco di Polistena Michele Tripodi per diffamazione

“Si è svolta, nei giorni scorsi, presso il tribunale penale di Palmi l’udienza del processo che vede il sindaco di Polistena Michele Tripodi imputato del reato di diffamazione (art. 595 del codice penale) per avere in un pubblico comizio elettorale offeso la reputazione di Michelangelo Tripodi, presidente della Fondazione Girolamo Tripodi, persona offesa che era assente al momento del comizio”. Lo afferma in una nota la Fondazione Girolamo Tripodi.

“L’attuale sindaco di Polistena ha testualmente definito Michelangelo Tripodi e le altre persone componenti la Fondazione Girolamo Tripodi “un’associazione a delinquere”. Michelangelo Tripodi insieme alla madre Pasqualina Policriti Tripodi, vedova del sen. Girolamo Tripodi, e ai fratelli Tina e Ivan si sono costituiti parte civile. Il giudice del tribunale penale di Palmi all’udienza dello scorso 25 settembre 2025 ha rinviato la causa all’udienza del 13 novembre 2025 per il completamento dell’istruttoria”.