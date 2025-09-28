Palmi, operatore turistico soddisfatto: “è stata una positiva stagione estiva anche grazie ai voli dell’Aeroporto di Reggio Calabria” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un operatore turistico della Tonnara di Palmi, si è detto soddisfatto della stagione estivo: “è stata un’estate positiva dove abbiamo avuto nuovi turisti”. “I nuovi voli dall’aeroporto di Reggio Calabria sono stati importanti così come gli investimenti della Regione”, rimarca l’operatore. “Il mare pulito? E’ fondamentale e negli ultimi 10 anni siamo andati a migliorare”, spiega l’operatore.

“Il Governo dovrebbe ammorbidire le tasse, così il turista può fare qualche giorno di vacanza in più. La prossima stagione? Già ci stiamo pensando”, conclude l’operatore.