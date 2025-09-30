Palermo-Venezia, i convocati di mister Inzaghi: c’è Bereszynski

Mister Inzaghi, imbattuto e in vetta - ma non solitaria - incontra il suo passato, dolce, ovvero quei lagunari con cui ha conquistato la promozione in B e sfiorato quella in Serie A. I convocati rosanero

Palermo-Venezia è tra le sfide più interessanti del primo turno infrasettimanale di questa stagione di Serie B. Mister Inzaghi, imbattuto e in vetta – ma non solitaria – incontra il suo passato, dolce, ovvero quei lagunari con cui ha conquistato la promozione in B e sfiorato quella in Serie A. L’allenatore, per la sfida, ha convocato 21 calciatori.

Questo l’elenco:

  • 3 Augello
  • 5 Palumbo
  • 6 Gomes
  • 8 Segre
  • 9 Brunori
  • 11 Gyasi
  • 13 Bani
  • 14 Vasic
  • 17 Giovane
  • 19 Bereszynski
  • 20 Pohjanpalo
  • 21 Le Douaron
  • 23 Diakité
  • 27 Pierozzi
  • 28 Blin
  • 29 Peda
  • 30 Avella
  • 31 Corona
  • 32 Ceccaroni
  • 66 Joronen
  • 72 Veroli
  • 77 Pizzuto

