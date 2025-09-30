Palermo-Venezia, i convocati di mister Inzaghi: c’è Bereszynski

Palermo-Venezia è tra le sfide più interessanti del primo turno infrasettimanale di questa stagione di Serie B. Mister Inzaghi, imbattuto e in vetta – ma non solitaria – incontra il suo passato, dolce, ovvero quei lagunari con cui ha conquistato la promozione in B e sfiorato quella in Serie A. L’allenatore, per la sfida, ha convocato 21 calciatori.
Questo l’elenco:
- 3 Augello
- 5 Palumbo
- 6 Gomes
- 8 Segre
- 9 Brunori
- 11 Gyasi
- 13 Bani
- 14 Vasic
- 17 Giovane
- 19 Bereszynski
- 20 Pohjanpalo
- 21 Le Douaron
- 23 Diakité
- 27 Pierozzi
- 28 Blin
- 29 Peda
- 30 Avella
- 31 Corona
- 32 Ceccaroni
- 66 Joronen
- 72 Veroli
- 77 Pizzuto