Palermo, salvato un cagnolino caduto nella scarpata del monte Kumeta

Salvataggio andato a buon fine quello condotto da una squadra dei Saf Vigili del Fuoco in una scarpata sul monte Kumeta a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. Protagonista un cane che, ieri pomeriggio, è rimasto bloccato nell’impervia. Le operazioni di soccorso non hanno potuto effettuare il salvataggio a causa della scarsa visibilità. Alle 6.30 di stamattina, con le prime luci dell’alba, una squadra del nucleo Saf è intervenuta, salvando il cagnolino che è stato consegnato al proprietario.