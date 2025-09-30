Palermo, riunito il tavolo provinciale del centrodestra: “ribadita l’unità in vista delle elezioni amministrative del 2026”

“Si è riunito nella giornata di ieri il tavolo provinciale di Palermo del centrodestra, alla presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, MPA, DC, Noi Moderati e Lavoriamo per Palermo. L’incontro, convocato per discutere delle elezioni amministrative che interesseranno diversi comuni nel 2026, ha confermato la volontà condivisa di presentarsi con una coalizione unita e coesa”, a dichiararlo sono Raoul Russo per Fratelli d’Italia, Pietro Alongi per Forza Italia, Sabrina Figuccia per la Lega, Michele Nasca per Noi Moderati, , per la Dc Santi Bellomare, l’Mpa Totò Lentini e Leonardo Canto per Lavoriamo per Palermo che hanno preso parte all’incontro.

“Tutti i partiti hanno ribadito l’impegno a individuare, in ogni territorio, candidature solide, credibili e radicate, capaci di rappresentare al meglio il centrodestra e le esigenze delle comunità locali”, “Nelle prossime settimane – hanno concluso – sono previsti ulteriori incontri operativi per approfondire la situazione di ogni singolo comune. L’esperienza positiva maturata in altre realtà dimostra che l’unità del centrodestra non è solo un valore politico, ma una strategia vincente”.