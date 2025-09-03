Palermo ricorda il Generale Dalla Chiesa a 43 anni dall’assassinio

StrettoWeb

43 anni fa l’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in via Giacinto Carini, a Palermo insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo per le ferite mortali riportate. Oggi sul luogo dell’agguato mafioso sono state deposte le corone d’alloro alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del presidente della commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo. Con loro il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani.

Occhiuto: “legalità e Stato più forti delle mafie”

“Il 3 settembre 1982 la mafia assassinava il generale Dalla Chiesa. L’eredità che ci ha lasciato è chiara: la lotta alle mafie richiede istituzioni forti e l’impegno costante di ciascuno di noi. La cultura della legalità e lo Stato sono e saranno sempre più forti della criminalità”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.