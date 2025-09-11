Palermo, peschereccio arenato al largo di Porticello: sommozzatori in azione

Un peschereccio di circa 45 metri si è incagliato nello scoglio Formica al largo di Porticello, Frazione di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Attualmente, diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso. L’imbarcazione ha riportato diversi danni tra cui uno squarcio di circa un metro. Dalle prime notizie pare che l’intero equipaggio a bordo, composto da 8 membri, non abbia riportato gravi conseguenze dopo l’impatto. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto sono in azione per stabilizzare il peschereccio.