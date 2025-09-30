Palermo, le gare ravvicinate si fanno sentire. Altro pari: 0-0 contro il Venezia, ma Inzaghi mantiene l’imbattibilità e resta in alto

Palermo-Venezia 0-0: Inzaghi e Stroppa, due dei migliori allenatori di Serie B, si annullano a vicenda in un match in cui a prevalere sono le difese, sicuramente impeccabili

palermo venezia

Una prima occasione, dopo cinque minuti, di Segre, e poi quasi il nulla. Si pensava al solito approccio aggressivo del Palermo, alla solita partenza sprint, ma alla fine quella resta l’unica occasione rosanero e tra le pochissime – addirittura – dell’intera sfida contro il Venezia, che così termina 0-0. Inzaghi e Stroppa, due dei migliori allenatori di Serie B, si annullano a vicenda in un match in cui a prevalere sono le difese, sicuramente impeccabili. Se i due tecnici potranno essere contenti? Probabilmente non insoddisfatti, ma neanche totalmente soddisfatti. Alla squadra rosanero resta l’imbattibilità, che continua dopo sei giornate, così come una grande solidità difensiva e una classifica che finalmente – per la prima volta dal ritorno in Serie B – comincia a sorridere.

In merito alla sfida, davvero poco da dire e da raccontare. Diventa anche difficile poter fare la conta delle effettive chance. La gara è bloccata, ristagna a centrocampo, ricca di duelli e abbastanza maschia, con le difese molto attente a contrapporsi ad attacchi spuntati. Il Palermo, forse, paga la terza gara in sette giorni (considerando anche la Coppa Italia a Udine, seppure giocata con molte seconde linee) e non riesce ad essere particolarmente brillante, quantomeno non come al solito. Anche perché di fronte si ritrova un Venezia organizzato, fastidioso e probabilmente anche più fresco fisicamente. Al netto dell’occasione in avvio di Segre, nel primo tempo non succede altro. Nella ripresa, copione abbastanza simile, nonostante i cambi da ambo i lati. Nel finale, il Venezia sporca le mani del portiere avversario con Perez, ma poi non succede altro. Finisce 0-0-

Risultati Serie B, 6ª giornata

Martedì 30 settembre

Ore 20.30
Entella-Bari 2-2
Frosinone-Cesena 3-1
Juve Stabia-Mantova 2-1
Padova-Avellino 2-2
Palermo-Venezia 0-0
Reggiana-Spezia 1-1

Mercoledì 1 ottobre

Ore 20.30
Carrarese-Modena
Empoli-Monza
Pescara-Sudtirol
Sampdoria-Catanzaro

Classifica Serie B

  1. Frosinone 14
  2. Modena 13*
  3. Palermo 12
  4. Avellino 11
  5. Cesena 11
  6. Juve Stabia 10
  7. Venezia 9
  8. Sudtirol 8*
  9. Padova 8
  10. Monza 7*
  11. Carrarese 6*
  12. Reggiana 6
  13. Entella 6
  14. Catanzaro 5*
  15. Empoli 5*
  16. Pescara 4
  17. Bari 3
  18. Spezia 3
  19. Mantova 3
  20. Sampdoria 1*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 7ª giornata

Sabato 4 ottobre

Ore 15.00
Avellino-Mantova
Bari-Padova
Monza-Catanzaro
Venezia Frosinone

Ore 17.15
Spezia Palermo

Ore 19.30
Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00
Carrarese-Juve Stabia
Sudtirol-Empoli

Ore 17.15
Sampdoria-Pescara

Ore 19.30
Modena-Entella

