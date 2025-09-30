Palermo, le gare ravvicinate si fanno sentire. Altro pari: 0-0 contro il Venezia, ma Inzaghi mantiene l’imbattibilità e resta in alto

Una prima occasione, dopo cinque minuti, di Segre, e poi quasi il nulla. Si pensava al solito approccio aggressivo del Palermo, alla solita partenza sprint, ma alla fine quella resta l’unica occasione rosanero e tra le pochissime – addirittura – dell’intera sfida contro il Venezia, che così termina 0-0. Inzaghi e Stroppa, due dei migliori allenatori di Serie B, si annullano a vicenda in un match in cui a prevalere sono le difese, sicuramente impeccabili. Se i due tecnici potranno essere contenti? Probabilmente non insoddisfatti, ma neanche totalmente soddisfatti. Alla squadra rosanero resta l’imbattibilità, che continua dopo sei giornate, così come una grande solidità difensiva e una classifica che finalmente – per la prima volta dal ritorno in Serie B – comincia a sorridere.

In merito alla sfida, davvero poco da dire e da raccontare. Diventa anche difficile poter fare la conta delle effettive chance. La gara è bloccata, ristagna a centrocampo, ricca di duelli e abbastanza maschia, con le difese molto attente a contrapporsi ad attacchi spuntati. Il Palermo, forse, paga la terza gara in sette giorni (considerando anche la Coppa Italia a Udine, seppure giocata con molte seconde linee) e non riesce ad essere particolarmente brillante, quantomeno non come al solito. Anche perché di fronte si ritrova un Venezia organizzato, fastidioso e probabilmente anche più fresco fisicamente. Al netto dell’occasione in avvio di Segre, nel primo tempo non succede altro. Nella ripresa, copione abbastanza simile, nonostante i cambi da ambo i lati. Nel finale, il Venezia sporca le mani del portiere avversario con Perez, ma poi non succede altro. Finisce 0-0-

Risultati Serie B, 6ª giornata

Martedì 30 settembre

Ore 20.30

Entella-Bari 2-2

Frosinone-Cesena 3-1

Juve Stabia-Mantova 2-1

Padova-Avellino 2-2

Palermo-Venezia 0-0

Reggiana-Spezia 1-1

Mercoledì 1 ottobre

Ore 20.30

Carrarese-Modena

Empoli-Monza

Pescara-Sudtirol

Sampdoria-Catanzaro

Classifica Serie B

Frosinone 14 Modena 13* Palermo 12 Avellino 11 Cesena 11 Juve Stabia 10 Venezia 9 Sudtirol 8* Padova 8 Monza 7* Carrarese 6* Reggiana 6 Entella 6 Catanzaro 5* Empoli 5* Pescara 4 Bari 3 Spezia 3 Mantova 3 Sampdoria 1*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 7ª giornata

Sabato 4 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Mantova

Bari-Padova

Monza-Catanzaro

Venezia Frosinone

Ore 17.15

Spezia Palermo

Ore 19.30

Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00

Carrarese-Juve Stabia

Sudtirol-Empoli

Ore 17.15

Sampdoria-Pescara

Ore 19.30

Modena-Entella