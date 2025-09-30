Palermo, Inzaghi è contento del pari: “di fronte c’era una grandissima squadra, il Venezia farà come il Sassuolo lo scorso anno”

Pippo Inzaghi è molto soddisfatto. Per il tecnico del Palermo, il pari contro il Venezia è da vedere con il bicchiere mezzo pieno. “Oggi abbiamo visto cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A, il Venezia farà come il Sassuolo lo scorso anno. In ogni caso l’occasione più importante l’abbiamo avuta noi con Segre, il primo tiro lo abbiamo subito al 70′ e abbiamo saputo soffrire. Non c’era stanchezza, ma eravamo alla terza partita in sei giorni e contro una squadra che ha un motore da Serie A” ha detto il tecnico a fine gara in conferenza stampa direttamente dalla “pancia” del Barbera.