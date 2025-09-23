Palermo fuori dalla Coppa Italia, l’Udinese passa 2-1: Inzaghi sceglie il turnover e si concentra sul campionato

Arriva la prima sconfitta in una competizione ufficiale per Pippo Inzaghi da allenatore del Palermo. Un ko, tutto sommato, indolore quello nei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese che non pregiudica in alcun modo l’ottimo inizio di stagione del tecnico piacentino sulla panchina dei siciliani. Palermo eliminato con il risultato di 2-1, reti di Zaniolo e Miller nel primo tempo, nel finale Peda accorcia le distanze a tempo quasi scaduto.

Inzaghi esce sconfitto ma a testa alta. L’ex tecnico della Reggina lascia in panchina Ranocchia, Augello, Brunori, Segre (entrati nel secondo tempo) e Pohjanpalo (seduto comodo in panchina per tutta la gara) per risparmiare energie in vista dell’importante impegno di campionato di sabato in trasferta contro il Cesena. Palermo che ha iniziato il campionato alla grande: 3 vittorie e un pareggio, 10 punti e il primo posto insieme a Modena e lo stesso Cesena.