Palermo, ennesimo gran colpo: è fatta per Bereszyński, c’è anche l’indizio social. E contro il Bari il “Barbera” si prepara a un altro pienone

Un altro, l’ennesimo. Il Palermo chiude ancora per un gran colpo, riuscendo finalmente a finalizzare la lunga trattativa con Bartosz Bereszyński. L’esperto difensore classe ’92 era svincolato dopo l’esperienza alla Sampdoria e ora ritroverà in Sicilia Carlo Osti. Duttile (può giocare sia al centro che sulla fascia), sostituirà Magnani e può contare anche su una lunga esperienza in Serie A. A confermare il suo arrivo, un indizio social di qualche ora fa, dall’aereo. Il giocatore è atteso per visite mediche e firma.

Intanto la squadra si prepara al derby del sud di domani sera contro il Bari, per quella che è la sfida tra le due piazze più calde e capienti del meridione in Serie B. A più di un giorno dal match si è già pronti a toccare quota 30 mila spettatori, sommando abbonamenti e tagliandi venduti. L’obiettivo è superare questa quota, come già fatto nei due match casalinghi precedenti.