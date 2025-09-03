Palermo e non solo, la Sicilia ha già stregato Pippo Inzaghi: lo scatto romantico con la moglie ad Agrigento fa il giro del web

StrettoWeb

Il campionato si ferma una settimana. La voglia di Pippo Inzaghi di girare, conoscere, visitare, no. Lo ha sempre fatto, da allenatore. A Reggio Calabria e Pisa, nelle ultime due occasioni, con la moglie al seguito e poi anche coi figli. L’allenatore lo ha sempre detto, mai nascosto: gli piace vivere i territori in cui allena anche al di fuori del campo, conoscere tradizioni, sapori, cultura, luoghi, rimanere a contatto con la gente. Immancabili, sullo Stretto, le passeggiate sul Lungomare Falcomatà o sul Corso Garibaldi. A Palermo ha già replicato, in queste settimane, ancor di più con la moglie, che ha già imparato ad apprezzare le bellezze del capoluogo siciliano.

Lo scatto romantico ad Agrigento

Ma non solo Palermo. Nelle ultime ore, infatti, Superpippo ha pubblicato uno scatto che lo vede di spalle, abbracciato alla moglie, ad osservare il Tempio della Concordia alla Valle dei Templi, ad Agrigento. Un’immagine romantica, di sera, che ha ovviamente fatto il pieno di like e commenti. La Sicilia, si sa, è terra grande e bella, ricca di storia e fascino. E Inzaghi e la moglie lo sanno bene. I due si sono presi una pausa, considerando la sosta della Serie B nel prossimo weekend, per conoscere e apprezzare le bellezze dell’isola. Perché siamo sicuri che, al di là dell’entusiasmo generato in campo con prestazioni e risultati, Inzaghi si sia già fatto apprezzare per la voglia di integrarsi sin da subito, a maggior ragione in una terra calda come quella palermitana.