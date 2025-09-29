Palermo, è febbre “Barbera”: atteso altro pienone, “venite in anticipo”

Il “Barbera” si prepara all’ennesimo pienone di questo avvio di stagione. L’inizio esaltante ha scaldato gli animi di una tifoseria a cui basta poco per elettrizzarsi. Una delle piazze più grandi del Sud e dell’Italia, una proprietà ricchissima e un grande allenatore tra gli ingredienti che hanno fatto aumentare l’entusiasmo nel capoluogo siciliano. Il Palermo, imbattuto, ritrova il Venezia nella gara del turno infrasettimanale (domani, martedì sera), e allo stadio sarà ancora grande festa. Per questo, “in vista della gara di domani Palermo-Venezia, il Palermo FC ribadisce l’invito a recarsi al Renzo Barbera con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto, al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi dello stadio”, si legge in una nota della società.

Queste le parole del Presidente Dario Mirri: “per cinquant’anni ho fatto il tifo dalla Gradinata, da semplice tifoso come tutti, e conosco perfettamente i problemi e le difficoltà che ci sono per entrare allo stadio. Nonostante le recenti migliorie e il nostro impegno in investimenti anche infrastrutturali, far entrare decine di migliaia di persone in pochi minuti comporta inevitabilmente lunghe attese agli ingressi. Ai nostri tifosi chiediamo un piccolo gesto di collaborazione e di responsabilità: anticipare l’arrivo allo stadio è oggi l’unico modo per vivere insieme, in sicurezza e nel rispetto degli altri, una giornata di calcio dall’inizio alla fine”.