Palermo, crolla cornicione di una chiesa: turista ferita

Attimi di paura ieri sera a Palermo, dove è crollato parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda. La pioggia abbondante di questi giorni ha creato danni all’edificio. I calcinacci caduti in strada hanno ferito una turista di 62 anni, che è stata tempestivamente soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale Policlinico di Palermo. La zona dove è accaduto il crollo è stata transennata, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. In questi giorni si cercherà di mettere in sicurezza l’edificio per evitare altri crolli.