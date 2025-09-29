Palermo, attimi di paura a Sferracavallo: spari durante la processione dei Santi Cosma e Damiano

Attimi di paura ieri sera a Sferracavallo, borgata marinara alle porte di Palermo. Sono stati esplosi dei colpi di pistola durante una rissa scoppiata nel corso della tradizionale processione in onore dei Santi Cosma e Damiano, patroni della borgata. Intorno all’una, in via Torretta, una lite ha generato il caos tra le centinaia di fedeli accorsi per i festeggiamenti. Si sono uditi spari e poi un fuggi fuggi generale.

Diverse le pattuglie di Polizia giunte sul luogo per tentare di riportare l’ordine e consentire il rientro in chiesa della vara con i santi in totale sicurezza. Don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa di San Cosma e Damiano, visibilmente scosso, ha lanciato un duro appello alla comunità e alle istituzioni. “Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti, ma speriamo che il prossimo anno ci sia una presenza maggiore. Hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Dovranno rispondere al Padre eterno per ciò che hanno fatto” conclude.