Palermo, Associazione Biesse e Congrega di Santa Barbara insieme per l’inaugurazione della fondazione Antonio Montinaro

“Dopo il grande successo dell’iniziativa Uomini nel Coraggio e per la Bandiera, che si è svolta a Pellegrina di Bagnara in occasione della festività di Santa Barbara che ha visto coinvolte tantissime associazioni, Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Congrega di Santa Barbara, Fondazione Falcone, Quarto Savona Quindici e Emigranti Pellegrinesi, è davvero un onore – afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – essere stati invitati insieme alla Congrega di Santa Barbara l’otto Settembre a Palermo da Tina Montinaro per la presentazione della Fondazione Antonio Montinaro in presenza delle più alte cariche dello Stato.

Una bella pagina di legalità e di memoria quella tenutasi a Pellegrina, un evento storico per la prima volta siamo stati collegati con Roma dal Piazzale intitolato a Giovanni Falcone presso la sede della Polizia Penitenziaria e del Dap, dove viene custodita la Croma Bianca su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. A seguire il collegamento con Palermo nella sede della Quarto Savona Quindici. Un momento unico che ha visto partecipi tante importanti autorità. Dal Magistrato Togato del CSM Antonino Laganà, al Dott. Gianni Capparella per la Polizia Penitenziaria in collegamento da Roma, Tina Montinaro Presidente della Quarto Savona Quindici e moglie del capo scorta di Falcone e Antonio Montinaro”.

“A Pellegrina, piazza gremita anche di tanti giovani che con emozioni e commozione hanno partecipato all’evento vivendo un momento davvero toccante nel ripercorrere gli anni delle Stragi. Abbiamo voluto accostare la Figura di Santa Barbara protettrice delle Morti improvvise affermano – Bruna Siviglia e Giuseppe Marino Priore della Congrega di Santa Barbara – perché questa Santa fu fortemente perseguitata dal Padre così come furono perseguitati i Magistrati Falcone e Borsellino.

Con Grande Gioa ed emozionante L’associazione Biesse e la Congrega di Santa Barbara Saranno Presenti a Palermo su invito di Tina Montinaro concludono La Presidente Biesse Siviglia e Il Priore della Congrega di Santa Barbara Giuseppe Marino. Una grande amicizia che dura da tanti anni qelta tra Bruna Siviglia e Tina Montinaro insignita anche del Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio“.