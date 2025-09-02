Oxford Institutes sbarca a Messina! Inaugurata la nuova sede: maxi sconto per i nuovi iscritti | FOTO e INTERVISTA

StrettoWeb

Settembre è il mese dei grandi cambiamenti. Finiscono le vacanze estive, si torna lentamente alla routine quotidiana, al proprio lavoro e anche a scuola. E a proposito di scuola e cambiamenti, a Messina c’è una grande novità che lega le due sponde dello Stretto. Nella serata di ieri, lunedì 1° settembre, è stata inaugurata la sede di Oxford Institutes a Messina, la scuola di lingue che opera ormai da oltre un decennio sul territorio reggino. Tanti i cittadini che hanno preso parte all’inaugurazione della nuova sede, sita in via Tommaso Cannizzaro n° 168, presso la quale sono state svolte attività in inglese con insegnanti madrelingua, colloqui con i genitori per spiegare il metodo Oxford e il percorso che i propri figli andranno a intraprendere.

Un momento di convivialità, arricchito da un aperitivo, nel quale, fra una chiacchierata e la presentazione della nuova sede, lo staff di Oxford Institutes ha risposto a dubbi e curiosità dei presenti.

Cosa differenzia Oxford Institute Messina dalle altre scuole di lingua?

La realtà Oxford è molto conosciuta sul territorio reggino: dal 2014 a oggi, nelle sedi di Reggio Calabria (via Barlaam n° 9 e via San Francesco da Paola n° 106) e Villa San Giovanni (via Nazionale n° 787) hanno studiato oltre 7000 studenti di tutte le età. All’apprendimento di una lingua, infatti, non c’è limite anagrafico: ci sono studenti dai 3 ai 70 anni. Oltre all’inglese, punto forte della scuola che dà accesso alla certificazione Cambridge e a tutte le principali attestazioni di lingua, si studiano anche il francese, il tedesco, lo spagnolo, il russo, il cinese e l’arabo con relative certificazioni internazionali.

Il punto forte di Oxford Institutes è l’attenzione nella scelta del personale. La direttrice Carmen Manganaro, infatti, crede fermamente nella preparazione del proprio staff: non basta essere madrelingua per poter insegnare una lingua straniere, i professori di Oxford Institutes devono avere alcuni anni di esperienza e una certificazione che li renda idonei all’insegnamento.

Inaugurata la sede di Messina di Oxford Institutes: tanti corsi di lingua e un maxi sconto

Una promo speciale per tutti gli iscritti nella sede Oxford Institute di Messina

Per celebrare l’inaugurazione della nuova sede di Messina, la prima al di fuori del territorio di Reggio Calabria, tassello di un ambizioso progetto più ampio che mira, in futuro, ad aprire nuove sedi anche in altre città italiane, Oxford Institutes ha riservato una promozione speciale dedicata alla sede peloritana: per tutti i bambini in età di asilo ed elementari, il costo mensile sarà di 55 euro. Bisogna affrettarsi però: l’importante sconto sarà valido solo per chi si iscriverà entro il 15 settembre!

E per i teenager e gli adulti? Per scoprire le offerte a loro dedicate basta recarsi presso la sede di via Tommaso Cannizzaro n° 168, mandare un’e-mail all’indirizzo info@oxfordinstitutes.it o chiamare ai numeri 0909436485 / 3755116504.