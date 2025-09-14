Ospedali in Calabria, Ionà punge ancora Amalia Bruni: “fondi Inail sicuri e niente mutui a carico dei cittadini”

“È interessante notare come strumenti che molte Regioni utilizzano regolarmente, quando vengono finalmente messi in campo anche in Calabria, vengano descritti come “aleatori” o addirittura “pericolosi”. Amalia Bruni evidentemente non lo sa, ma in realtà, parliamo di risorse certe: si tratta infatti dei programmi di investimento dell’Inail, fondi che l’Istituto destina al pagamento delle pensioni dei lavoratori infortunati e che garantiscono certezze persino superiori rispetto ad altre forme di finanziamento. È bene chiarire che l’Inail concede tali risorse solo a fronte di progetti definitivi e certificati, proprio per garantire che siano appaltabili e realmente realizzabili”. Così Emanuele Ionà, vice coordinatore regionale di Forza Italia Calabria e candidato al consiglio regionale per la lista Occhiuto Presidente, torna a stuzzicare Amalia Bruni.

“Va inoltre ricordato che nelle tabelle allegate al Decreto sono già presenti gli importi destinati ai quattro ospedali calabresi. Le rimodulazioni per Crotone, Catanzaro e Cosenza saranno rese ufficiali entro l’anno con il nuovo Decreto. È falso sostenere che si tratti di mutui a carico dei calabresi. L’Inail realizza direttamente le opere e percepisce un canone annuo fisso pari al 4% del costo di costruzione, un importo che trova naturale copertura nei risparmi derivanti dalla riorganizzazione e dal superamento delle numerose sedi in affitto delle Aziende sanitarie”.

“Sul piano progettuale, il lavoro è già in corso: il progetto del Gom di Reggio Calabria è in fase di verifica e sarà trasmesso all’Inail nei primi giorni di ottobre; per l’ospedale di Cosenza è stato redatto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ed è in fase di affidamento il progetto definitivo, che sarà inviato entro la fine dell’anno. Per gli ospedali di Catanzaro, Crotone e Polistena, invece, si sta procedendo all’affidamento dei DOCFAP per avviare rapidamente le stesse procedure. Questi sono fatti concreti, gentile dottoressa Bruni, che smentiscono ogni tentativo di dipingere come incerti strumenti che, se ben utilizzati, rappresentano invece una straordinaria opportunità per la sanità calabrese”.