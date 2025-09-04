Ospedale di Gioia Tauro, Mattiani: “grande soddisfazione per apertura U. O. Riabilitazione”

StrettoWeb

L’Unità Operativa di Riabilitazione che verrà inaugurata presso l’Ospedale di Gioia Tauro è un nuovo reparto destinato ai pazienti ricoverati in ospedale che necessitano di un intervento riabilitativo urgente e precoce, a causa di un trauma o di una malattia. Quindi, un altro importante investimento sul nosocomio gioiese che mira a potenziare un Ospedale che, come molti nella nostra Regione, ha sofferto un grave depotenziamento e che, invece, finalmente negli ultimi anni passo dopo passo si sta cercando di dotare di nuovi e sempre maggiori servizi sanitari.

Grande la soddisfazione espressa dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, sempre attento al tema della sanità nella nostra Regione: “sono molto contento e soddisfatto. Siamo riusciti a colmare un altro vuoto sull’Ospedale di Gioia Tauro. L’apertura dell’Unità Operativa di Riabilitazione, cui si affiancano ambulatori attrezzati con annessa palestra, segnerà, infatti, un altro importante passo in avanti verso il processo di potenziamento e normalizzazione che abbiamo avviato già da quattro anni sul nosocomio gioiese e che ci consentirà di aumentare l’offerta sull’intera Piana di Gioia Tauro. Da Oggi, i medici del Reparto di Degenza di Ortopedia, di Medicina o di Cardiologia, avranno a disposizione la nuova Unità Operativa di Riabilitazione dotata di ben 10 posti letto e opportunamente attrezzata con personale, attività ambulatoriali e strumenti specifici“.

Prosegue il Consigliere Regionale Mattiani sugli interventi già eseguiti sull’Ospedale di Gioia Tauro: “dopo gli anni dell’abbandono totale, con il nostro Governo Regionale guidato dal Presidente Roberto Occhiuto, cui va il mio più sentito ringraziamento, anche sull’Ospedale di Gioia Tauro sono iniziati gli investimenti. Difatti, l’apertura dell’Unità Operativa di Riabilitazione non è il primo intervento già compiuto. Altre iniziative di potenziamento sono già state eseguite altre sono in itinere e presto verranno a compimento. Abbiamo riaperto il laboratorio di analisi, Radiologia e il reparto di Medicina. Inoltre, è in atto il progetto “Verso un Ospedale Sicuro” che prevede l’adeguamento sismico del presidio ospedaliero gioiese per lavori di importo di circa 3.200.000 euro, mentre si attende nel breve periodo l’attivazione di un mammografo e di una tac.”.

E ancora: “anche sull’Ospedale di Gioia Tauro non ci fermeremo. Gioia Tauro è fondamentale nella rete Ospedaliera da Noi disegnata e bisognerà continuare con il programma di interventi avviato. C’è tanto da fare ancora, lo sappiamo. Non abbiamo mai detto che la Calabria sia riuscita dall’emergenza e nell’intento di raggiungere l’eccellenza sanitaria. Non abbiamo neanche la bacchetta magica rispetto al disastro che abbiamo ereditato. Certamente, però, con il nostro programma di interventi sull’edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico abbiamo invertito la rotta. I risultati su Gioia Tauro dimostrano ancora una volta che siamo sulla strada giusta“.