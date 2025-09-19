OR.S.A. Porti sostiene lo sciopero pro Gaza del 22 settembre 

“OR.S.A. Porti sostiene lo sciopero generale proclamato da USB nella FM giornata di lunedì 22 settembre per protestare contro il genocidio in corso in medio oriente ai danni della popolazione palestinese. Non possiamo restare indifferenti di fronte al massacro pianificato ed attuato dal governo d’Israele ed è nostro dovere pretendere dal governo Italiano di sospendere l’invio di armi e sanzionare pesantemente lo stato d’Israele“. È quanto si legge in un comunicato di OR.S.A. Porti.

“Lo sciopero avrà una durata di 24h, chiediamo la massima partecipazione per far sentire la nostra voce contraria a questo barbaro crimine contro l’umanità. Una manifestazione si terrà, sempre lunedì l 22 settembre, a Cosenza, Piazzale Loreto. STOP GENOCIDIO“, si legge in conclusione.