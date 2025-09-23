Operazione “Res Tauro”, Falcomatà: “plauso a magistratura e forze dell’ordine”

“Un lavoro certosino che ristabilisce legalità e dignità alle nostre comunità”, commenta così il Sindaco Giuseppe Falcomatà l’operazione di magistratura e forze dell’ordine che ha portato all’arresto di 26 persone tra cui il boss Piromalli. “Il tessuto sociale della Calabria deve affrancarsi da sacche di malaffare e criminalità organizzata, ed occorre uno sforzo di consapevolezza civile affinché si possa distinguere nettamente il bene dal male, senza tentennamenti e senza posizionamenti di circostanza”, rimarca Falcomatà.

“Sopraffazione, prevaricazione e accondiscendenza da sempre nemici della Calabria e del suo sviluppo. Il mio grazie va alla squadra Stato che è riuscita a scoperchiare un sistema che rievocava tristemente dinamiche malavitose del passato”, conclude Falcomatà.