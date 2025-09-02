Omicidio di Sara Campanella, i genitori di Stefano Argentino in tv: “speravo che non si arrivasse mai a questo epilogo”

StrettoWeb

I genitori di Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio di Sara Campanella, avvenuto il 31 marzo a Messina, hanno raccontato il loro dramma, peggiorato dal suicidio del figlio, nel programma “Dentro la notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi. “Mio figlio fin dall’inizio ha manifestato il pensiero del suicidio. Però io speravo che non si arrivasse mai a questo epilogo. La decisione del giudice di respingere la perizia psichiatrica non era stata chiesta per ridurre la pena, ma perché mio figlio stava male”, afferma la madre.

“Le prime parole che Stefano mi dice sono: mamma, mi dispiace, ma io mi devo suicidare. Da quel momento mi è caduto il mondo addosso. Io non lo auguro a nessuna madre”, rimarca la madre. “Gli ho sempre detto di lasciar perdere, che non c’era alcuna simpatia da parte di Sara”, spiega. Ha raccontato anche di quando Stefano travisò le parole della ragazza. “Non ti ha detto ti amo, ti ha detto che non è interessata e che la devi togliere dalla testa”, racconta la madre della conversazione con il figlio prima del femminicidio.