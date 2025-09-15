Omicidio Charlie Kirk, Vannacci: “vergognoso, la violenza è sempre a sinistra”

Il clima che si respira in Italia sull’omicidio Charlie Kirk “è una cosa vergognosa: e purtroppo, l’ho scritto anche sui miei social, devo constatare che la violenza è sempre a sinistra, perché situazioni del genere non hanno avuto una pari risonanza quando sono avvenute altre, altrettanto incresciose situazioni“. È quanto dichiarato dal vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine della presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali toscane.

“Il minuto di silenzio negato all’Europarlamento di Bruxelles, con tutto l’emiciclo sinistro dell’aula che applaudiva per questa negazione, è stato un indicatore vergognoso della situazione che si è venuta a creare – ha sostenuto Vannacci – E ricordo anche sul territorio nazionale le espressioni veramente esecrabili di chi sostiene che questo omicidio in qualche modo qualcuno se lo fosse andato a cercare, o di chi sostiene che ci siano valori della vita differenziati: qualcuno ha detto che uccidere Charlie Kirk non è come uccidere Martin Luther King, come se le due vite abbiano un valore diverso in base alle idee che uno propone. Sono cose vergognose, delle quali io stesso mi vergogno per chi le ha proferite. Purtroppo questa è la situazione, il clima di violenza è sempre da una stessa parte: noi andiamo avanti, sicuri che il nostro sia l’atteggiamento giusto. Mai una volta abbiamo taciuto di fronte alla violenza, di qualsiasi colore essa fosse stata“.

Quanto alla leader del Pd Elly Schlein, che ha parlato di strumentalizzazione del centrodestra sull’omicidio di Kirk, Vannacci ha dichiarato: “i vari Saviano, i personaggi che si sono espressi in questo modo, e ne potrei citare diversi, che hanno reputato che la vita di Kirk non avesse lo stesso valore di altre vite, certamente non vengono dal panorama della destra. Quindi Elly Schlein faccia pace con la propria coscienza: non rivolga certo a noi questo clima, questo clima viene da qualcun altro, non certo da noi. La nostra è una constatazione di fatto“.