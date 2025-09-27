“Oltre 80 milioni di euro per i contratti dei Vigili del Fuoco”, la soddisfazione di Cetty Scarcella: “bene l’impegno del Governo”

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia della firma per autorizzare oltre 80 milioni di euro destinati ai contratti dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un passo importante che riconosce il ruolo fondamentale svolto ogni giorno da personale in prima linea per la tutela della sicurezza del nostro Paese”. Lo dichiara la giovane esponente di Forza Italia, Cetty Scarcella, sottolineando come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sia centrale in Calabria non solo nelle attività di soccorso, ma anche nella prevenzione e nella gestione delle emergenze legate a frane, alluvioni e terremoti. Eventi che purtroppo colpiscono con frequenza il Sud e in particolare il nostro territorio.

“Questo segnale concreto del Governo – aggiunge Scarcella – rappresenta una risposta importante alle esigenze di chi opera quotidianamente con competenza, professionalità e spirito di sacrificio. Come forza politica di governo nazionale abbiamo il dovere di valorizzare e sostenere chi tutela vite umane e territori in condizioni spesso estreme. Occorre tutelare – conclude Cetty Scarcella – in sinergia con le istituzioni e con il Governo per rafforzare la prevenzione e la resilienza del Paese, sostenendo chi, come i Vigili del Fuoco, è chiamato a difendere la sicurezza di tutti noi”.