“Oktoberfest Messinese a Villa Dante”: martedì la presentazione

Martedì 30 settembre, alle ore 10.30, al Centro polifunzionale “Io Esisto” di Villa Dante, presenti il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Attività produttive e Promozionali Massimo Finocchiaro, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentata la manifestazione di street food, sport e spettacolo “Oktoberfest Messinese di Villa Dante”. L’evento, organizzato dalla Ma Pro Eventi e Servizi, sostenuto dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Messina Social City, e in collaborazione con Csain Sicilia, prevede attività sportive, animazione e spettacoli per bambini, area gonfiabili, hobbisti, live music, 15 casette food, beer con degustazioni dei prodotti in linea con l’Oktoberfest ed un punto ristoro.

Dal 3 al 5 ottobre prossimi Villa Dante si trasformerà in un grande villaggio del gusto, dello sport, della musica e dello spettacolo con l’Oktoberfest Messinese. L’acquisto dei token sarà possibile alle casse. Dopo il taglio del nastro fissato venerdì 3 ottobre, alle ore 17, prenderanno il via tutte le attività illustrate nel programma per vivere l’esperienza bavarese nelle diverse aree della Villa.