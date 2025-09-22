Oggi si festeggia San Padre Pio da Pietrelcina: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri di buon onomastico

Oggi, 23 settembre 2025, è festa di San Pio da Pietrelcina. Il Santo è nato il 25 maggio 1887 col nome di Francesco Forgione ed è entrato nell’Ordine dei Cappuccini a 16 anni. Porta le stimmate dal 20 settembre 1918 e per tutto il tempo che gli resta di vivere. Quando muore, il 23 settembre 1968, le piaghe, che avevano sanguinato per 50 anni e tre giorni, scompaiono misteriosamente dalle mani, dai piedi e dal costato.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Pio.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Oggi è San Pio, e si festeggia l’onomastico del migliore amico mio, per te un abbraccio ampio perchè sei il socio che non cambio.

Oggi non ti auguro semplicemente un buon onomastico Pio, ti auguro di essere felice perchè è il giorno della tua festa ma soprattutto perché lo meriti.

Ti auguro anche quest’anno un felice giorno del tuo nome Pio, resta sempre una persona brillante e giovane dentro, come il tuo nome, perchè questo non invecchia mai

Come dice la famosa canzone tre parole, proprio come il tuo nome amore mio: e ti auguro oggi di splendere come il sole, di ascoltare il cuore e di non smettere mai di provare amore.

Auguri papà! Il significato del tuo nome è virtuoso, ed in te ogni giorno trovo una virtù della quale io prendo esempio augurandomi di crescere come te

Buon onomastico nonno Pio, a te che come dice il significato del tuo nome sei sempre stato devoto a questa famiglia, tanti auguri e buona giornata

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: