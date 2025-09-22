Oggi si festeggia San Padre Pio da Pietrelcina: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri di buon onomastico

Oggi, 23 settembre 2025, è festa di San Pio da Pietrelcina. Il Santo è nato il 25 maggio 1887 col nome di Francesco Forgione ed è entrato nell’Ordine dei Cappuccini a 16 anni. Porta le stimmate dal 20 settembre 1918 e per tutto il tempo che gli resta di vivere. Quando muore, il 23 settembre 1968, le piaghe, che avevano sanguinato per 50 anni e tre giorni, scompaiono misteriosamente dalle mani, dai piedi e dal costato.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Oggi è San Pio, e si festeggia l’onomastico del migliore amico mio, per te un abbraccio ampio perchè sei il socio che non cambio.
- Oggi non ti auguro semplicemente un buon onomastico Pio, ti auguro di essere felice perchè è il giorno della tua festa ma soprattutto perché lo meriti.
- Ti auguro anche quest’anno un felice giorno del tuo nome Pio, resta sempre una persona brillante e giovane dentro, come il tuo nome, perchè questo non invecchia mai
- Come dice la famosa canzone tre parole, proprio come il tuo nome amore mio: e ti auguro oggi di splendere come il sole, di ascoltare il cuore e di non smettere mai di provare amore.
- Auguri papà! Il significato del tuo nome è virtuoso, ed in te ogni giorno trovo una virtù della quale io prendo esempio augurandomi di crescere come te
- Buon onomastico nonno Pio, a te che come dice il significato del tuo nome sei sempre stato devoto a questa famiglia, tanti auguri e buona giornata
