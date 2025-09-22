Oggi si festeggia San Padre Pio da Pietrelcina: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri di buon onomastico

Oggi, 23 Settembre 2025, è festa di San Pio da Pietrelcina. Ecco frasi, immagini, video, per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

    Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
Oggi, 23 settembre 2025, è festa di San Pio da Pietrelcina. Il Santo è nato il 25 maggio 1887 col nome di Francesco Forgione ed è entrato nell’Ordine dei Cappuccini a 16 anni. Porta le stimmate dal 20 settembre 1918 e per tutto il tempo che gli resta di vivere. Quando muore, il 23 settembre 1968, le piaghe, che avevano sanguinato per 50 anni e tre giorni, scompaiono misteriosamente dalle mani, dai piedi e dal costato.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri a coloro che si chiamano Pio. 

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

  • Oggi è San Pio, e si festeggia l’onomastico del migliore amico mio, per te un abbraccio ampio perchè sei il socio che non cambio.
  • Oggi non ti auguro semplicemente un buon onomastico Pio, ti auguro di essere felice perchè è il giorno della tua festa ma soprattutto perché lo meriti.
  • Ti auguro anche quest’anno un felice giorno del tuo nome Pio, resta sempre una persona brillante e giovane dentro, come il tuo nome, perchè questo non invecchia mai
  • Come dice la famosa canzone tre parole, proprio come il tuo nome amore mio: e ti auguro oggi di splendere come il sole, di ascoltare il cuore e di non smettere mai di provare amore.
  • Auguri papà! Il significato del tuo nome è virtuoso, ed in te ogni giorno trovo una virtù della quale io prendo esempio augurandomi di crescere come te
  • Buon onomastico nonno Pio, a te che come dice il significato del tuo nome sei sempre stato devoto a questa famiglia, tanti auguri e buona giornata

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

