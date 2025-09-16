Occhiuto – Tridico – Toscano, chi vince? Ecco l’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Calabria. I DATI di tutte le LISTE

Come finirebbero le elezioni regionali in Calabria se si votasse oggi? A questa domanda prova a rispondere il sondaggio di Bidimedia, proposto poco fa, con una diretta social. Il quadro delineato al momento è abbastanza chiaro: il 53% degli elettori sceglierebbe il governatore uscente Roberto Occhiuto, espressione del centrodestra, mentre il 46% si schiererebbe con Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps sostenuto dal centrosinistra unito. A 3 settimane dal voto si evidenzia un leggero recupero dell’europarlamentare ma il vicesegretario nazionale di Forza Italia è, al momento, stabile al primo posto.

I dati delle liste

Liste di Occhiuto -Centrodestra

  • Udc 1,4%
  • Forza Azzurri 4%
  • Noi Moderati 2,4%
  • Occhiuto Presidente 7,1%
  • Forza Italia 13,6%
  • Lega 6,4%
  • Sud chiama Nord 0,7%
  • Fratelli d’Italia 17,8%

Liste di Tridico -Centrosinistra

  • Alleanza Verdi Sinistra 4,7%
  • Pd 15,1%
  • M5S 9,7%
  • Democratici Progressisti 3,5%
  • Tridico Presidente 6,5%
  • Casa Riformista 6,1%

Lista di Toscano

  • Democrazia Sovrana e Popolare 1%

