Occhiuto – Tridico – Toscano, chi vince? Ecco l’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Calabria. I DATI di tutte le LISTE

Come finirebbero le elezioni regionali in Calabria se si votasse oggi? A questa domanda prova a rispondere il sondaggio di Bidimedia, proposto poco fa, con una diretta social. Il quadro delineato al momento è abbastanza chiaro: il 53% degli elettori sceglierebbe il governatore uscente Roberto Occhiuto, espressione del centrodestra, mentre il 46% si schiererebbe con Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps sostenuto dal centrosinistra unito. A 3 settimane dal voto si evidenzia un leggero recupero dell’europarlamentare ma il vicesegretario nazionale di Forza Italia è, al momento, stabile al primo posto.
I dati delle liste
Liste di Occhiuto -Centrodestra
- Udc 1,4%
- Forza Azzurri 4%
- Noi Moderati 2,4%
- Occhiuto Presidente 7,1%
- Forza Italia 13,6%
- Lega 6,4%
- Sud chiama Nord 0,7%
- Fratelli d’Italia 17,8%
Liste di Tridico -Centrosinistra
- Alleanza Verdi Sinistra 4,7%
- Pd 15,1%
- M5S 9,7%
- Democratici Progressisti 3,5%
- Tridico Presidente 6,5%
- Casa Riformista 6,1%
Lista di Toscano
- Democrazia Sovrana e Popolare 1%