Occhiuto: “abbiamo tre liste di Forza Italia, sarà una vittoria più grande della prima”

“Qui abbiamo fatto tre liste di Forza Italia. Avremo un risultato straordinario e dimostreremo quanto radicata sia Forza Italia, dovunque si vada a votare“. Lo dice Roberto Occhiuto, candidato alle regionali in Calabria per il centrodestra, in collegamento con Azzurra libertà, la festa di Forza Italia Giovani, a San Benedetto del Tronto.

“Grazie davvero per il sostegno che sto avvertendo da tutti quelli che mi scrivono continuamente sui social. Significa che vi inviterò tutti di dopo, in Calabria, a festeggiare questa vittoria che secondo me ci sarà, e sarà più grande rispetto a prima”, aggiunge prima di ringraziare i giovani forzisti “che si stanno dimostrando straordinari, anche qua in Calabria, in campagna elettorale. Sono davvero i nostri pilastri in mezzo alla strada, alla scuola, nell’università. Credo che stiamo dimostrando una maturità che a volte è possibile di insegnamento a noi dirigenti nazionali“.