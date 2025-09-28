Occhiuto a Reggio Calabria: “non rispondo agli attacchi di Falcomatà, era quello che diceva che sull’Aeroporto volavano frottole…” | FOTO E INTERVISTE

Inizia domani l’ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria previste 5 e 6 ottobre. I partiti e i loro candidati sono in movimento in tutte le città, cercando di dialogare con gli elettori e conquistare consensi. Questa mattina alle 10 a Piazza Camagna a Reggio Calabria, si è tenuto l’evento “Un caffè con il Presidente” con il Governatore Roberto Occhiuto e il coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Francesco Cannizzaro.

“C’è un crescente entusiasmo in tutte le piazze dove ci stiamo recando e sono molto ottimista. Non rispondo agli attacchi di Falcomatà, credo che quello che abbiamo fatto a Reggio sia sotto gli occhi di tutti i cittadini. L’aeroporto che era chiuso e sta portando centinaia di migliaia di turisti a Reggio, una infrastruttura fatiscente che invece a dicembre sarà inaugurata perchè l’abbiamo rifatta. I fatti sono più eloquenti delle parole: credo di aver dimostrato in questi 4 anni che quando ho detto cose poi le ho fatte. Quando ho detto che avrei sviluppato l’aeroporto di Reggio Calabria, c’era qualcuno che diceva che volano frottole invece adesso volano aerei quindi ora sto dicendo cose che posso fare”. Ha affermato il governatore Roberto Occhiuto ai microfoni dei giornalisti presenti questa mattina a Piazza Camagna .

“Non vado a promettere cose che non posso fare, il Parlamento Europeo 10 giorni fa ha dato la possibilità di rimodulare il FESR e di rimodularlo dando la possibilità di fare investimenti sul social housing e faremo questi investimenti nei borghi perché ci sono case che si vendono anche ad 1 euro ma poi per ristrutturarle ci vogliono 70-80 mila euro. Non io ma AlmaLaurea dice che il 90% dei laureati che si iscrivono fuori dalla Calabria, rimane fuori dalla Calabria a lavorare, il 60% dei laureati che si iscrive nelle università calabresi, poi rimane in Calabria a lavorare e non lo dico io ma lo dice AlmaLaurea quindi siccome la migrazione dei giovani calabresi comincia dalle università, ho pensato di dare ai giovani più meritevoli, a quelli che iscrivendosi nelle università calabresi mantengano una media del 27, un incentivo affinché evitino di andare dai genitori e di dire “papà voglio andar all’università a Milano” perché se uno è un dipendente pubblico e un figlio gli dice che vuole andare all’università a Milano o a Roma, fa fatica a trovare 2 mila euro per mandare il figlio fuori e poi lo perde invece in questo modo sarebbe una piccola platea limitata solo a coloro prendano più del 27. Mi sembra un’ottima iniziativa che premia il merito” conclude Occhiuto.

Forti anche le dichiarazioni dell’Onorevole Francesco Cannizzaro che ha rivendicato il buon governo di Occhiuto e mandato tante frecciatine agli avversari politica della sinistra guidati dal sindaco Falcomatà.