Nuovo tassello nel roster della Reggio Bic: ufficiale Adam Simonek

La Reggio Bic rinforza il proprio roster con l'arrivo del cestista ceco Adam Simonek. Prima esperienza in Italia per lui

Adam Simonek

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic continua a rafforzarsi in vista della nuova stagione e annuncia un innesto di qualità: Adam Šimonek, talentuoso giocatore ceco, è ufficialmente un nuovo membro del roster reggino. Per Šimonek si tratta della prima esperienza a tempo pieno fuori dal suo Paese, una sfida che affronta con entusiasmo e grandi aspettative. “Sì, sarà in realtà la mia prima esperienza all’estero a tempo pieno. Ho giocato in Germania, ma solo per brevi periodi di 3-4 giorni a settimana, poi tornavo a casa. Le ultime stagioni le ho disputate in Austria, vicino a České Budějovice, dove vivo, quindi potevo andare e tornare solo per allenamenti e partite. Sono emozionato per questa nuova avventura”, ha raccontato il giocatore.

Šimonek conosce già il valore del club reggino: “certo che conoscevo Reggio Bic. In realtà ho giocato contro di loro l’anno scorso in EuroCup con i Sitting Bulls Klosterneuburg (Austria). Abbiamo perso malamente e per questo apprezzo molto l’opportunità di unirmi a un livello di basket più alto”.

Sul piano personale e tecnico, il nuovo acquisto punta a crescere: “mi aspetto un grande salto in avanti nelle mie capacità e nella mia esperienza. Non vedo l’ora di allenarmi con qualità e migliorare ogni giorno. E devo ammettere che la cucina italiana è la mia preferita, quindi è un fantastico bonus!”.

Per lui, Reggio Calabria è tutta da scoprire: “se parli della regione, non sono mai stato in quella parte d’Italia. Con la mia ragazza abbiamo guardato alcune guide turistiche e video su YouTube e, quando ci sarà tempo, esploreremo sicuramente la città e i dintorni”.

Guardando al campionato, Šimonek è fiducioso ma realista: “so che la scorsa stagione è stata molto positiva per Reggio Bic e sarebbe fantastico riuscire a finire tra le prime tre quest’anno. Non ho esperienza diretta della lega italiana, ma ho sentito dire che è molto competitiva. Credo che non sia un obiettivo semplice, ma comunque raggiungibile”.

Sul fronte dei rapporti in squadra, il giocatore ammette di non conoscere ancora bene i compagni: “come ho detto, ho incontrato la squadra l’anno scorso in EuroCup ma non conosco personalmente i ragazzi. Ho conosciuto Antonio Cugliandro qualche anno fa, quando allenava la nazionale bulgara a Sarajevo. All’epoca mi voleva già a Reggio, ma avevo bisogno di restare vicino a casa. Sono contento che non si sia dimenticato di me e che mi abbia richiamato dopo qualche anno”.

La decisione di scegliere Reggio Calabria è maturata in maniera naturale: “non posso indicare un solo motivo. Sono davvero felice che tutto sia andato al posto giusto: ero disponibile a trasferirmi all’estero, volevo migliorare come giocatore e questa grande opportunità è arrivata da un club di alto livello come Reggio. Ho parlato anche con altre società, ma l’offerta e l’atteggiamento delle persone del club sono stati eccellenti”.

Con l’arrivo di Adam Šimonek, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic aggiunge un tassello importante al suo progetto sportivo: un innesto che porta entusiasmo, ambizione e qualità per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide e grandi emozioni.

