Nuovo sbarco a Roccella Jonica: 41 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera

A 24 ore dallo sbarco di ieri di 123 migranti, altri 41, tutti uomini di nazionalità egiziana e bengalese, tra i quali anche una quindicina di minori non accompagnati, sono giunti stamani nel porto di Roccella Jonica. I migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e della sezione navale della Guardia di finanza mentre si trovavano a bordo di una piccola barca individuata nella serata di ieri a circa 150 miglia dalla costa della Calabria. Dopo il trasferimento, per motivi di sicurezza, su una delle motovedette della Guardia costiera, i 41 sono stati condotti fino al porto.

I migranti, secondo una prima ricostruzione, sono partiti circa tre giorni fa dalla Libia. Dopo l’arrivo e i primi controlli delle forze dell’ordine e del personale medico, sono stati affidati ai volontari della Croce rossa e sistemati temporaneamente nel Centro di prima accoglienza e soccorso all’interno del porto. Con quello di stamani sono 17 gli sbarchi a Roccella negli ultimi cinque mesi.