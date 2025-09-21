Nuova classifica dei governatori più amati: Occhiuto 7°, Schifani penultimo | CLASSIFICA

Secondo un sondaggio di Bidimedia, il presidente del Veneto Luca Zaia è il Governatore più amato, superando Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Sul podio anche il presidente Vincenzo De Luca della Campania. Al quarto posto Alessandra Todde della Sardegna, a seguire Stefania Proietti dell’Umbria, Michele Emiliano della Puglia. Al settimo posto Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, a seguire Eugenio Giani della Toscana e Michele De Pascale dell’Emilia Romagna.
Negli ultimi posti troviamo Alberto Cirio del Piemonte, Francesco Roberti del Molise, Renato Schifani, governatore della Sicilia e Francesco Rocca del Lazio.