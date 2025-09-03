Nuova app di poste italiane: il comune di Colosimi guida la transizione digitale in provincia di Cosenza

StrettoWeb

La nuova App di Poste Italiane ha registrato da subito numeri da record nella provincia di Cosenza: dei quasi 670 mila residenti, quasi 140 mila clienti l’hanno già utilizzata per effettuare almeno una tra le innumerevoli operazioni legate a conti correnti, carte e prodotti di risparmio e investimento. Il 30 giugno scorso, infatti, è avvenuto il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare i prodotti di Risparmio Postale, attivare conti BancoPosta, carte Postepay e sottoscrivere polizze assicurative. Il piccolo Comune di Colosimi (circa mille abitanti) detiene un primato eccezionale: il 38,8% della popolazione residente ha già scaricato e utilizzato l’App nel suo primo mese di vita, seguito da Mongrassano con il 34,8% di accessi e il 33% di Celico. Numeri davvero significativi.

Per facilitare questo cambiamento Poste Italiane ha avviato nelle scorse settimane una campagna informativa multicanale per comunicare il passaggio alla nuova App unica con la conseguente confluenza di tutti i dati delle App Bancoposta e Postepay.Questo aggiornamento si inserisce nel percorso di miglioramento continuo degli strumenti tecnologici, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più semplice, efficiente e completa.

Tutte le informazioni sulla nuova App Poste Italiane sono disponibili sul sito poste.it.