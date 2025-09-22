Nuotare oltre il diabete: il 3 ottobre la sfida nello Stretto di Messina

Una sfida affascinante e simbolica torna nello Stretto di Messina: il prossimo 3 ottobre, un gruppo di persone con diabete di tipo 1, insieme a medici e amici della diabetologia, si tufferà nelle acque tra Sicilia e Calabria per dimostrare che con il giusto supporto il diabete non è un limite, neanche per praticare sport ad alto livello. Per presentare l’iniziativa, l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) invita i giornalisti alla conferenza stampa che si terrà:

Giovedì 2 Ottobre ore 16 presso l’Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1 – Sala Senato.

Un appuntamento che lega salute, inclusione e passione sportiva, in sintonia con lo spirito degli UniGames, che proprio in quei giorni animeranno il Campus Universitario con la partecipazione di centinaia di studenti atleti. Alla conferenza parteciperanno:

Riccardo Candido , Presidente Nazionale Associazione Medici Diabetologi – AMD

, Presidente Nazionale Associazione Medici Diabetologi – AMD Graziano Di Cianni , Presidente Fondazione AMD

, Presidente Fondazione AMD Giuseppina Russo , Professore ordinario Medicina Interna Università di Messina e Direttore UOS Diabetologia AOU Policlinico Universitario G. Martino, Messina

, Professore ordinario Medicina Interna Università di Messina e Direttore UOS Diabetologia AOU Policlinico Universitario G. Martino, Messina Paolo Di Bartolo , Direttore Rete Clinica di Diabetologia AUSL della Romagna

, Direttore Rete Clinica di Diabetologia AUSL della Romagna Roberta Celleno , Coordinatore Gruppo di studio AMD “Diabete di tipo 1 e transizione”

, Coordinatore Gruppo di studio AMD “Diabete di tipo 1 e transizione” Monica Priore, campionessa di nuoto con diabete tipo 1

Per chi volesse assistere alla partenza dei nuotatori, l’appuntamento è per: Venerdì 3 ottobre, alle ore 8.30 presso la Spiaggia di Torre Faro.