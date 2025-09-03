Non solo problemi idrici: “strade rattoppate e sporche a Mosorrofa e Sala, visitate dai politici lestofanti e poi abbandonate”

StrettoWeb

“Non finirò mai di lamentarmi per le problematiche serie che abbiamo in periferia e che si protraggono da anni e anni senza che nessuno da “Palazzo San Giorgio” si interessi a tutto ciò; periferie come Mosorrofa, Sala ma anche Pavigliana, Vinco, San Salvatore e Cataforio visitate da politici lestofanti durante le campagne elettorali e poi abbandonate a se stesse. Le ultime due amministrazioni comunali guidate dal Sindaco Falcomatà si sono date le colpe a vicenda forse dimenticando che da 12 anni ci sono loro al comando, dando la colpa alla scorsa amministrazione che risale al 2012 quando alla guida c’era il Sindaco Arena che ha guidato la città per circa 15 mesi”. Comincia così la dura nota di Pietro Marra, presidente del M.A.P., sulla situazione delle strade a Sala e Mosorrofa, quest’ultima interessata anche dai problemi idrici, come dimostra la protesta di ieri.

“Con le elezioni regionali ci ci ritroveremo gli stessi personaggi che avranno il coraggio di chiedere voti per cambiare il futuro della Calabria”

“Strade dissestate, rattoppate con avvallamenti pericolosi che negli anni hanno causato due, tre incidenti abbastanza gravi anche perché in alcuni tratti manca l’illuminazione e spesso sono piene di rifiuti. Come non menzionare la mancanza di acqua nelle abitazioni che ormai per tanti è diventato “normale”, ma quello che non capirò mai è come i cittadini ritornano a votare sempre gli stessi politici lestofanti che da decenni ricoprono gli stessi incarichi e le stesse “poltrone” e che per quanto mi riguarda non hanno fatto niente; comunque a giorni ripartirà la campagna elettorale per le regionali e ci ritroveremo gli stessi personaggi che avranno il coraggio di chiedere voti per cambiare il futuro della Calabria” ha aggiunto.