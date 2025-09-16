Non più cervelli in fuga, ma una risorsa: a Messina nasce il gruppo di expat che vuole rafforzare il legame con la città

Nella provincia di Messina nasce Oltrestretto, un gruppo di ragazzi e ragazze di Messina e provincia legati dal denominatore comune della natura di expat con un forte legame con il territorio d’origine. Dopo la prima uscita pubblica il 18 agosto, in occasione dell’evento L’eco dell’Orca, organizzato con Messina Scrive e Officina del Sole, per il 50° anniversario dalla pubblicazione di Horcynus Orca di Stefano D’arrigo, Oltrestretto si struttura e consolida, ed è pronta a fare sentire la sua presenza nel contesto messinese.

“L’esperienza di Oltrestretto inizia con molte ambizioni“, spiega il presidente del gruppo, Antonino Mangano, “Tutti noi membri di Oltrestretto siamo consapevoli dell’importanza di mantenere i contatti tra expat e territorio di origine, partecipazione attivamente alla vita locale.” Oltrestretto crede anche che, nell’attuale contesto di forti flussi migratori di messinesi verso l’estero, è fondamentale “sviluppare una rete di expat messinesi per darsi mutuo supporto. Se alcuni membri si trovano a Bruxelles, Milano, Parigi o altrove, la presenza pregressa di un expat messinese può costituire un elemento chiave per i conterranei, per rendere più facile il loro processo di integrazione nel nuovo contesto geografico.”

Il supporto non si esaurisce ai soli rapporti tra expat, ma Oltrestretto crede che “sarà utile informare i messinesi in città e provincia circa le opportunità e le sfide della vita all’estero, per permettere a ognuno di adottare le scelte migliori per il proprio futuro.” Questo triplice raggio d’azione guarda con nostalgia e interesse alla realtà locale, infatti “Oggi è necessario ragionare con uno sguardo aperto al mondo, considerando i possibili scenari futuri. La società cambierà a causa delle migrazioni massicce, tanto che il rapporto con gli expat dovrebbe rappresentare una priorità per ogni realtà locale: bisognerebbe accogliere il contributo di questa categoria per ottenere punti di vista, spunti di riflessione e strategie per portare, a livello locale, le buone pratiche e le innovazioni recepite e suggerite dagli expat che le vivono quotidianamente nei luoghi di espatrio.”

Per sviluppare il progetto di continuo scambio tra territorio ed estero, Oltrestretto sta già dialogando con varie realtà associative del messinese, per promuovere iniziative sia a livello locale sia nei luoghi di migrazione dei suoi membri, per sostenere l’idea della messinesità anche al di fuori dei confini della provincia. Nel perseguimento dei suoi obiettivi, il presidente Mangano è supportato dal vice-presidente Simone Bertino e dal Direttivo composto da Letizia Cascio, Marco Gatto e Michele Gazzara. Da ultimo, Oltrestretto dichiara: “Invitiamo expat e residenti messinesi ad aderire al gruppo, per costruire insieme un’esperienza di mutuo scambio tra territorio ed estero, nel solco di un’identità comune che lega i messinesi, travalicando i confini geografici.“