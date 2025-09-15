Netanyahu: “Hamas usa donne e bambini come scudi, spara alle gambe e…”

Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il Segretario di Stato Americano, Marco Rubio, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è tornato a parlare della situazione a Gaza. Dal leader israeliano parole dure e inequivocabili contro Hamas. L’accusa è quella di utilizzare donne e bambini come scudi umani e arrivare, addirittura, a sparare loro alle gambe per tenerli nelle zone in cui poi Israele bombarderà gli obiettivi militari, dichiarati in anticipo, in modo tale da far evacuare le persone.

“Stiamo abbattendo le torri perché sono fortificazioni di Hamas. Hamas chiede alla popolazione di rimanere lì perché li usa come scudo umano. Noi diciamo di andarsene. Hamas spara anche a donne e bambini alle gambe, per tenerli sul posto – ha dichiarato Netanyahu – Abbiamo inviato un messaggio ai terroristi, potete fuggire ma non nascondervi. Stiamo ancora valutando i risultati dell’attacco. Non mi pento dell’attacco. Non c’è immunità per i terroristi“.