Netanyahu dice no a Macron: perchè il leader francese non potrà visitare Israele

Benjamin Netanyahu ha detto no ad Emmanuel Macron. Il primo ministro dello Stato di Israele ha deciso di respingere la richiesta del presidente della Francia di poter effettuare una visita istituzionale nel Paese. Lo riferisce l’emittente pubblica di Tel Aviv, Kan. Il motivo sarebbe da ricercarsi in quanto accaduto nei giorni scorsi, quando Parigi ha annunciato il riconoscimento di uno Stato palestinese all’Assemblea dell’Onu di settembre, ipotesi paventata già nelle scorse settimane.

Netanyahu ha condizionato la visita del capo dell’Eliseo al ritiro dell’iniziativa, richiesta che il leader francese ha respinto, riferisce l’emittente.