‘Ndrangheta, Muraca: “plauso a Procura e Forze dell’Ordine per l’operazione a Gioia Tauro”

“Il mio ringraziamento va alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione condotta oggi a Gioia Tauro contro la potente cosca Piromalli”, dichiara il consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca. “L’azione giudiziaria di queste ore conferma ancora una volta l’altissimo livello di professionalità e dedizione con cui magistratura e investigatori quotidianamente operano per difendere la legalità nella nostra terra“, rimarca Muraca.

“È un segnale forte a tutela della comunità della Piana, che merita di liberarsi dal peso dei condizionamenti criminali per guardare con fiducia al futuro“, conclude Muraca.