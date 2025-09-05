Navigare senza barriere: due giornate Open Day a Messina con Lo Spirito di Stella

Dopo la partecipazione allo spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria dello scorso agosto, il catamarano accessibile Lo Spirito di Stella torna a Messina per offrire a tutti, e in particolare alle persone con disabilità, un’esperienza unica di navigazione inclusiva. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, l’Azienda speciale Messina Social City e la Lega Navale Italiana sezione Messina, si inserisce nel percorso italiano del progetto internazionale WoW – Wheels on Waves 2023-2025, che ha portato l’imbarcazione in un giro del mondo conclusosi a giugno 2025 con l’arrivo a Genova insieme alla nave scuola Amerigo Vespucci.

Per l’occasione, la Messina Social City sarà presente con “Serendipity”, la prima imbarcazione inclusiva accessibile alle persone con disabilità, nata dalla collaborazione tra gli Assessorati alle Politiche sociali e allo Sport del Comune di Messina, la Messina Social City, la Lega Navale e la Guardia Costiera, nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young.

Gli Open Day si svolgeranno a Messina il 10 e l’11 settembre 2025, con imbarco presso l’Arsenale Militare Marittimo. Per ciascuna giornata sono previsti due turni di navigazione: il primo al mattino, dalle 09.30 alle 12.30, e il secondo nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00. La partecipazione è gratuita, ma a numero limitato: è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una email a [email protected]

Lungo 18 metri e progettato con spazi privi di barriere architettoniche, passerelle, ascensori interni e servizi igienici accessibili, Lo Spirito di Stella permette a chiunque, persone con disabilità, famiglie e appassionati del mare, di salire a bordo e vivere in prima persona le emozioni della navigazione.