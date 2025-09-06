Muraca: “Polistena non è terreno di propaganda. Asp e Commissario facciano chiarezza sul futuro”

“Basta promesse a scadenza elettorale: per l’ospedale di Polistena servono atti formali, tempi certi e una direzione medica pienamente operativa“. Il consigliere regionale del Partito democratico, Giovanni Muraca, interviene a tutela del nosocomio della Piana chiedendo all’Asp di Reggio Calabria e all’Ufficio del Commissario “un immediato chiarimento pubblico” sul presente e sul futuro della struttura. Muraca ricorda che, a inizio anno, dopo un confronto istituzionale tenuto nello stesso ospedale, erano stati annunciati l’attivazione a breve del reparto di Riabilitazione e l’avvio di un servizio di Oncologia con locali già individuati.

“A oggi – sottolinea – nulla di quanto prospettato risulta

essere stato portato a compimento. È inaccettabile giocare con le

aspettative dei cittadini: quando si parla di sanità, ogni rinvio si traduce

in disservizi e in diritti negati“. Tassello fondamentale è la guida del presidio: “Polistena ha bisogno di un Direttore Medico di Presidio stabilmente insediato, con responsabilità e poteri chiari per affrontare le criticità quotidiane. Non si può governare un ospedale con soluzioni precarie o a intermittenza“.

Da qui le richieste del consigliere dem: “vogliamo sapere quando aprirà

la Riabilitazione e con quale dotazione di personale e attrezzature; quali servizi oncologici saranno garantiti (ambulatorio, DH, percorsi integrati) e da quando; quale cronoprogramma l’Asp intende seguire e quali atti sono già stati adottati. Chiediamo inoltre la tempestiva nomina del Direttore Medico di Presidio e un report mensile pubblico sullo stato di avanzamento degli impegni“.

Muraca si rivolge direttamente alla direttrice generale: “la dott.ssa Di

Furia operi davvero super partes, senza alcuna commistione con la

politica, tanto più in periodo elettorale. La programmazione sanitaria non può essere piegata al consenso: è materia che riguarda la salute e la

dignità delle persone. Siamo al fianco dei Comitati e delle Comunità

locali – conclude Muraca – Polistena e la Piana hanno diritto a un

ospedale funzionante, completo ed efficiente“.