Montegiordano, esercitazione notturna in galleria con simulazione di incidente

Questa sera, sarà effettuata un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “Vittoria”, sulla strada statale 106 Var, a Montegiordano, in provincia di Cosenza. Nel corso della prova, verrà simulato un impatto tra due auto con tre persone coinvolte, per testare le prime fasi di soccorso e verificare i tempi di intervento e le procedure applicabili, con l’attuazione del Piano di Gestione delle Emergenze da parte di Anas, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 118, Carabinieri e Comuni, coordinati dalla Prefettura di Cosenza.

La prova reale, svolta in coordinamento tra tutti gli enti coinvolti, inizierà alle ore 23:30 di questa sera e proseguirà fino al termine delle operazioni. Durante l’intera durata dell’esercitazione sarà interdetto lo svincolo di Montegiordano in entrambe le direzioni con deviazione del traffico veicolare lungo il percorso alternativo individuato sulla SP (ex SS106).

Per i veicoli in direzione Taranto è prevista l’uscita obbligatoria presso lo svincolo Montegiordano Sud Km 403,300 con rientro sulla SS 106 Var di Montegiordano presso lo svincolo di Montegiordano Nord Km 405,850.

Per i veicoli provenienti da nord in direzione Reggio Calabria, prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Montegiordano Nord al km 405,850 con proseguimento sulla ex SS 106 Jonica e rientro allo svincolo di Baia Bella al km 402,500 dir. Reggio Calabria.

L’obiettivo dell’esercitazione è ottimizzare la risposta operativa integrata delle strutture preposte alla gestione dell’evento, verificando in particolare: l’efficacia dei comportamenti previsti; l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria; le modalità operative indicate dal piano di emergenza e i tempi di intervento delle squadre operative e dei soccorsi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.