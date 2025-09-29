Moldavia, successo degli europeisti col 50% dei voti

Il partito filo Unione Europea al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d’Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.

Le contestazioni dell’opposizione

L’ex presidente Igor Dodon ha duramente contestato l’esito ufficiale. “Il PAS ha perso queste elezioni. L’opposizione nel suo complesso ha ottenuto il 49,54 % e deve formare il nuovo governo”, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.