Misterbianco: quasi cento candidati per i due posti da assistente sociale indetti dal Comune!

Si è svolta oggi, negli spazi del centro “Nelson Mandela”, la prova scritta del Concorso pubblico bandito dal Comune di Misterbianco per l’assunzione di due nuovi funzionari comunali con la qualifica di Assistenti Sociali, di cui uno riservato alle categorie protette. È prevista inoltre la formazione di una graduatoria triennale, che potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni nei prossimi anni. Quasi un centinaio i partecipanti registrati alla prova, coordinata dal Settore Risorse Umane dell’ente guidato da Angelo Siragusa. Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro ha portato un breve saluto alla platea.

“La nostra città – ha dichiarato Corsaro – si conferma un laboratorio di rinnovamento della pubblica amministrazione locale, grazie al lavoro che abbiamo innescato negli ultimi anni. Dopo anni di concorsi fermi e indebolimento della macchina amministrativa, abbiamo aperto una stagione concorsuale con pochi precedenti che oggi guarda anche al rafforzamento dei Servizi sociali, quindi all’aiuto che la Città di Misterbianco offre ai più fragili. Ringrazio gli uffici per l’organizzazione, i quasi cento partecipanti di oggi e tutti coloro che credono nel valore del merito e della trasparenza. Merito anche alla Commissione servizi sociali con il presidente Davide Strano e la vice presidente Annalisa Vinciguerra per l’impulso a questa e tante altre iniziative dell’ente nel settore“.